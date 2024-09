Intel Core Ultra 200V (Lunar Lake): data di uscita ufficiale e modelli del nuovo chip a 3nm per laptop

Intel ha finalmente svelato gli ultimi dettagli dei suoi nuovi processori per laptop, nome in codice Lunar Lake. All'interno del suggestivo hotel Telegraphenamt di Berlino, il vice presidente della sezione Client Computing Group, Josh Newman, ha introdotto tutte le caratteristiche dei processori Intel Core Ultra 200V. Queste nuove CPU promettono prestazioni eccezionali, un'efficienza energetica rivoluzionaria, un enorme salto in avanti nelle prestazioni grafiche, compatibilità senza compromessi con le applicazioni, sicurezza avanzata e capacità di calcolo IA senza paragoni. Il tutto nonostante l'abbandono dell'Hyper Threading, una tecnologia che ha permesso all'azienda di potenziare i propri processori per una ventina d'anni.

Stando ai benchmark di Intel, i processori si pongono come l'eccellenza per l'efficienza energetica dei PC con IA, con un consumo energetico fino al 50% inferiore rispetto al secondo e fino a 120 TOPS (tera operazioni al secondo) totali sulla piattaforma, distribuiti tra CPU, GPU e NPU, per offrire le esperienze IA più compatibili e performanti su tutti i modelli e i motori. La NPU di quarta generazione è fino a 4 volte più potente della generazione precedente ed è ideale per eseguire carichi di lavoro IA sostenuti pur rimanendo efficiente dal punto di vista energetico.

Intel ha posto l'accento sull'efficienza degli Intel Core Ultra 200V

Dal punto di vista della GPU, i processori Intel Core Ultra 200V segnano anche il debutto della nuova microarchitettura grafica Intel Xe2, che offre un significativo salto in avanti nelle prestazioni grafiche mobili con un aumento medio delle prestazioni del 30%. La GPU Intel Arc integrata include fino a otto nuovi Xe-core di seconda generazione, otto unità di ray tracing migliorate, supporto per un massimo di tre monitor 4K e i nuovi motori AI Intel Xe Matrix Extensions (Intel XMX) integrati con un massimo di 67 TOPS per potenziare le applicazioni creative e migliorare le prestazioni di gioco grazie ai kernel XeSS migliorati.

Le prestazioni gaming nel confronto tra Intel Core Ultra 9 288V con Intel Arc 140V e Intel Core Ultra 7 155H con Intel Arc Graphics

Le prestazioni gaming nel confronto tra Intel Core Ultra 9 288V con Intel Arc 140V e Qualcomm X1E-84-100, dove occorre fare una piccola precisazione: Cyberpunk 2077 gira anche su PC Qualcomm

Le prestazioni gaming nel confronto tra Intel Core Ultra 9 288V con Intel Arc 140V e AMD HX 370

Il leitmotiv di Intel durante la presentazione è stato che un ottimo PC IA deve essere prima di tutto un ottimo PC. Per questo hanno tenuto a sottolineare come i processori Intel Core Ultra 200V siano un concentrato di produttività, con prestazioni per thread fino a 3 volte superiori rispetto alla generazione precedente, un aumento delle prestazioni di picco fino all'80% e fino a 20 ore di durata della batteria in scenari di utilizzo produttivo. Questi PC rappresentano la prossima evoluzione dei PC AI. Grazie alle partnership, all'ampio supporto dell'ecosistema e ad oltre 500 modelli AI ottimizzati, i PC dotati dei nuovi processori Intel Core Ultra consentono agli utenti di sfruttare appieno le potenzialità dell'IA.

Le performance IA nei benchmark forniti da Intel

La maggior parte dei modelli con processori Intel Core Ultra 200V saranno laptop Intel Evo Edition, progettati in stretta collaborazione con i partner di Intel e sottoposti a rigorosi test per offrire la migliore esperienza complessiva di PC IA. Combinando tecnologie chiave della piattaforma con ottimizzazioni di sistema, questi laptop sono progettati per contribuire a ridurre i ritardi, minimizzare le distrazioni e diminuire la dipendenza dai caricabatterie, garantendo esperienze eccezionali ovunque ci si trovi.

Intel ha annunciato la data di uscita dei nuovi processori Core Ultra V200

I dispositivi consumer dotati di processori Intel Core Ultra 200V sono già disponibili per le prevendite e hanno data di uscita fissata al 24 settembre 2024; i dispositivi commerciali basati sulla piattaforma Intel vPro arriveranno all'inizio del prossimo anno. Per i prezzi, invece, bisognerà attendere gli annunci dei singoli produttori di laptop.