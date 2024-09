Se Bethesda vuole far sopravvivere Starfield quanto Skyrim, c'è la soluzione: pubblicarlo su PS5 (e Switch 2)

Oltre una decina di anni fa, quando The Elder Scrolls V: Skyrim venne pubblicato, ancora non si parlava più di tanto di concetti come "game as service" e non era affatto scontato che un videogioco venisse pubblicato e puntasse a vendere ancora e ancora per anni.

Skyrim però fu uno dei titoli a riuscire in questa impresa. È quindi ovvio che Bethesda voglia ripetere il tutto con Starfield, soprattutto in un'epoca dove al contrario è quasi l'unica cosa che conta mantenere i giocatori all'interno del proprio videogioco per anni.

Lo farà certamente con aggiornamenti ed espansioni, che garantiranno altri introiti con la base installata già presente, ma la verità è una sola: è necessario continuare a vedere e attirare più giocatori. Lo si fa con gli sconti, col supporto delle mod che garantiscono rigiocabilità e aiutano ad ampliare la community, ma lo si fa proponendo il gioco anche su nuove piattaforme.

In altre parole è inevitabile che Bethesda (e quindi Microsoft) decida di portare Starfield su PS5. La soluzione sarebbe anche una versione Nintendo Switch 2, presupponendo che l'hardware sia adeguato e che la nuova piattaforma abbia il roboante successo del precedessore.