NVIDIA ha annunciato i nuovi giochi che supportano la tecnologia DLSS, tra i quali Star Wars Outlaws

NVIDIA ha annunciato quattro nuovi giochi che supportano la sua tecnologia di upscaling basata sull'intelligenza artificiale DLSS. In realtà i giochi in questione integrano anche altre tecnologie della famiglia RTX, Reflex e ray tracing compresi, ma evidentemente DLSS fa più effetto.

I giochi sono Spectre Divide, Supermoves, Star Wars Outlaws e Gori: Cuddly Carnage.

Spectre Divide è uno sparatutto tattico 3v3. Il cui punto di forza è il sistema Duality, con cui i giocatori possono controllare e alternare un secondo corpo, chiamato Spectre, in qualsiasi momento. Supermoves è un party game competitivo basato sul parkour, che permette ai giocatori di correre e scalare palazzi in prima e in terza persona, partecipando a diverse modalità, come quella a tempo chiamata Alta Marea o quella battle royale chiamata semplicemente Royale. Gori: Cuddly Carnage è un action che racconta dell'animale sintetico senziente Gori. Volendo è possibile provare una demo prima di acquistarlo. Nel gioco completo, è possibile migliorare la grafica con riflessi e ombre in ray-tracing e accelerare le prestazioni con DLSS Super Resolution, garantendo l'esperienza definitiva sulle GPU GeForce RTX.