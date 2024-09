Genshin Impact richiederà Game Pass per giocare su Xbox? Il Microsoft Store fa emergere dubbi

MiHoYo ha recentemente annunciato l'arrivo di Genshin Impact su Xbox, cosa che va a riempire una notevole lacuna nel catalogo delle console Microsoft, considerando il grande successo riscosso dal titolo in questione, ma intanto sta emergendo il dubbio che per giocare possa essere necessario un abbonamento a Game Pass, in quanto le informazioni presenti al momento sul Microsoft Store non sono chiare al riguardo.

La questione sarebbe strana in quanto Genshin Impact è un gioco free-to-play, e ormai da alcuni anni Microsoft ha eliminato la richiesta dell'abbonamento a Xbox Live (ora Game Pass Core) per poter accedere alle funzionalità online di questi giorni, dunque sembra strano che tale regola sia stata nuovamente inserita per il nuovo gioco in arrivo.

D'altra parte, bisogna dire anche che Genshin Impact è atteso per il 17 novembre su Xbox, dunque è ancora molto presto per trovare informazioni dettagliate e attendibili sulle pagine di Xbox Store al momento.