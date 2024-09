Appena iniziata la raccolta fondi per il gioco da tavolo di Cyberpunk 2077 ed è già un successo

CD Projekt Red e l'editore Go On Board hanno lanciato la campagna di raccolta fondi del gioco da tavolo di Cyberpunk 2077 su Gamefound, che è già un successo. Nel giro di poche ore sono stati sbloccati tutti gli obiettivi secondari e, al momento di scrivere questa notizia, sono già stati ottenuti più di 800.000 dollari, con il milione di dollari che potrebbe essere toccato a breve.

Il gioco

Come dicevamo, la campagna è stata lanciata su Gamefound e prevede due fasce di prezzo: la Cyberpunk 2077 - The Board Game Deluxe Pledge da 139 dollari, che include il gioco da tavolo e moltissimi extra, come delle statuette di alcuni dei personaggi più iconici del gioco, oltre ai premi degli obiettivi secondari Deluxe; e la Cyberpunk 2077 - The Board Game Standard Pledge da 79 dollari, che include il gioco da tavolo e tutti i premi degli obiettivi secondari standard.

La scatola del gioco da tavolo

Cyberpunk 2077 - The Board Game è un gioco di azione tattica cooperativa per 1-4 giocatori che esplora uno scenario alternativo di un evento del videogioco. Con 13 missioni diverse e meccaniche uniche, mira a ricrearlo il più fedelmente possibile. Saranno inclusi anche alcuni dei personaggi più iconici del gioco, tra i quali V, Judy, Panam e Jackie. Se vi interessa vedere il gioco dal vivo, potete guardare il trailer di lancio della campagna.

Che Cyberpunk 2077 - The Board Game sarebbe stato un successo era abbastanza prevedibile, considerando i 60.000 seguaci raccolti prima dell'inizio della campagna. Chi acquisterà il gioco al lancio, che a questo punto possiamo dare per scontato, riceverà una versione alternativa della miniatura di V con lame mantis e una miniatura di Johnny Silverhand, oltre a una modalità di gioco aggiuntiva. L'uscita di Cyberpunk 2077 - The Board Game dovrebbe avvenire a dicembre 2025. Sarà disponibile anche in italiano.