PlayStation Spectral Super Resolution funzionerà su tutti i giochi senza patch, anche su PS VR2

Dalla prima prova diretta su PS5 Pro , effettuata in esclusiva dalla rivista CNET, arrivano alcune informazioni interessanti sulle caratteristiche della nuova console Sony, come il fatto che l'annunciata tecnologia PlayStation Spectral Super Resolution funzionerà su tutti i giochi senza richiedere delle patch , e la sua applicazione è prevista anche per PlayStation VR2.

Una tecnologia integrata

PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) funzionerà dunque su tutti i giochi inseriti in PS5 Pro a prescindere dal loro supporto per funzionalità Enhanced o simili, dunque il potenziale è davvero notevole.

PS5 Pro

A dire il vero, su questo aspetto ci sono ancora dei dubbi, considerando che il trailer di presentazione di PS5 Pro riporta che le caratteristiche presentate "sono disponibili su titoli selezionati per PS5 che sono stati modificati per PS5 Pro", dunque non è chiaro se anche PSSR rientra in questa definizione.

Secondo CNET, la caratteristica si applica indistintamente ad ogni titolo a prescindere da interventi da parte degli sviluppatori, ma attendiamo delucidazioni da parte di Sony. Inoltre, Mark Cerny sembra abbia confermato alla rivista che PSSR verrà utilizzato anche per migliorare aspetto e performance dei giochi su PlayStation VR2.