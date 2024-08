Presto stop alle condivisioni di Disney+ anche in Italia, ecco il prezzo dell’Utente extra

Presto Disney+ bloccherà anche in Italia la possibilità di condividere l'abbonamento con persone al di fuori del nucleo familiare. Seguendo lo stesso modello di Netflix, inoltre, sarà lanciato il cosiddetto Utente extra , ossia verrà data la possibilità di pagare per mantenere lo "status quo" e aggiungere un utente alla fruizione dell'abbonamento.

Cosa cambia e come funziona l'Utente extra

Il cambiamento non arriva inatteso, visto che era stato annunciato in primavera e a fine luglio hanno iniziato a piovere le email con tutte le informazioni. Il blocco delle condivisioni inizierà a settembre, quindi manca pochissimo. Disney nel frattempo ha fornito i dettagli sul funzionamento dell'Utente extra, compreso il prezzo da pagare per attivarlo: 5,99 euro in più al mese sul costo dell'abbonamento.

L'utente extra deve essere esterno al nucleo familiare

A differenza delle normali fasce di abbonamento, l'Utente extra andrà fatturato per forza mensilmente, anche da chi ha un piano annuale.

Disney ha poi fornito delle spiegazioni più dettagliate su alcuni termini e concetti, nelle sue pagine di supporto, soprattutto su quelli indispensabili per gestire al meglio la fase di passaggio. Quindi possiamo leggere che per "nucleo familiare" si intendo "l'insieme dei dispositivi associati alla tua abitazione personale principale e utilizzati dalle persone che vi risiedono". Disney rileverà automaticamente qual è il vostro nucleo familiare, tenendo in considerazione diversi fattori e inviando messaggi di avviso lì dove ci saranno delle violazioni (o presunte tali).

Viene inoltre ribadito che può esserci un solo Utente extra per abbonamento, ma non per quelli della fascia Standard con Pubblicità, che non offrono questa possibilità. Quindi è possibile attivare l'Utente extra solo con i piani Standard e Premium. Infine, viene specificato che l'Utente extra può avere un solo profilo, usare un dispositivo alla volta e avere almeno 18 anni di età. Inoltre deve risiedere nello stesso paese dell'account originale.