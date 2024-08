Metaphor: ReFantazio avrà cinque livelli di difficoltà selezionabili, ecco i primi dettagli

I dettagli scoperti nella demo

Storyteller invece rappresenta una sfida ancora più accessibile del livello di difficoltà Facile ed adatta a neofiti o chi vuole solo seguire la narrazione. Infine, c'è la modalità "Regicide" (Regicida, in italiano), che nella demo era elencata dopo "Difficile" ma era non selezionabile. Al momento, non è chiaro quindi se si limiterà ad aumentare ulteriormente i danni inflitti dai nemici e i loro punti vita o se includerà delle meccaniche particolari ancora da svelare.

I livelli di difficoltà di Metaphor: ReFantazio, fonte: VG247

Dom Peppiatt di VG247 fa notare che già "Difficile" offre una sfida di alto livello, tanto che durante la sua prova è stato costretto a ripiegare a "Normale" per riuscire a completare la demo nel tempo concesso. Inoltre, come possiamo vedere nell'immagine qui sopra, pare che sarà possibile cambiare livello di difficoltà, almeno nel caso in cui quello selezionato sia quello "Normale". Non è escluso che Difficile o Regicida non includano una clausola la clausola di non poter essere alterati dopo aver avviato la partita.

Probabilmente ne sapremo di più nelle prossime settimane e mano a mano che ci avviciniamo alla data di uscita di Metaphor: ReFantazio, che vi ricordiamo è fissata all'11 ottobre su PS5, Xbox Series X|S, PS4 e PC. A proposito, avete già letto le nostre impressioni su Metaphor: ReFantazio che abbiamo pubblicato oggi?