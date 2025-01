GameSir G7 SE Wired Controller per Xbox e PC in offerta su Amazon

Se sei alla ricerca di un gamepad cablato di alta qualità per Xbox Series X|S, Xbox One e PC, il GameSir G7 SE è ora disponibile su Amazon a soli 45,59€ (rispetto al prezzo consigliato di 59,99€, con uno sconto del 24%). Offre connettività Plug & Play via USB e include tasti dorsali personalizzabili, una caratteristica perfetta per ottimizzare i comandi durante il gioco. Approfitta di questa offerta cliccando su questo link o sul bottone qui sotto. La spedizione è rapida e gratuita per i clienti Prime, e il reso è garantito entro 14 giorni dalla consegna. L'articolo è venduto e spedito da Amazon, assicurandoti la massima affidabilità nell'acquisto.

Controller personalizzabile per un’esperienza coinvolgente

Il GameSir G7 SE si distingue per i joystick e grilletti a effetto Hall, che garantiscono una precisione eccezionale e una lunga durata. È dotato di un jack audio da 3,5 mm per il collegamento diretto delle cuffie e di impugnature ergonomiche con una texture antiscivolo incisa al laser, perfette per lunghe sessioni di gioco.

La personalizzazione dei pulsanti

Grazie ai motori di vibrazione asimmetrici, offre un feedback tattile immersivo che migliora il realismo durante le sessioni di gioco. È compatibile con Xbox Series X|S, Xbox One e PC Windows 10 o superiore, incluse le piattaforme di gioco come Steam, rendendolo un'ottima scelta per ogni gamer.