Naruto potrebbe tornare presto, protagonista di nuovi progetti da annunciare durante l'AnimeJapan 2025

L'eredità di Naruto viene portata avanti regolarmente da Boruto, ma la nuova serie di manga e anime non sembra sia riuscita a sostituire completamente il predecessore nel cuore dei tanti fan, dunque c'è la forte possibilità che Naruto possa tornare in qualche forma, con nuovi progetti che potrebbero essere presentati nel corso dell'Anime Japan 2025.

Si tratta solo di voci di corridoio, al momento, ma Studio Pierrot, responsabile storico dell'adattamento animato di Naruto e anche del successivo Boruto, avrà una propria presenza nel corso dell'Anime Japan 2025, evento annuale nel quale vengono presentati i maggiori progetti nell'ambito, e potrebbe avere qualcosa da annunciare al riguardo.

Non ci sono informazioni al riguardo, dunque quello che gira online sono soprattutto supposizioni e speculazioni, ma queste non sono totalmente campate in aria, considerando anche dichiarazioni precedenti dei diretti interessati.