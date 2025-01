Le vendite dei giochi fisici sono dimezzate in USA in tre anni, ma potrebbero riprendersi con Nintendo Switch 2

Come possiamo vedere nell'immagine qui sotto, i ricavi dei giochi fisici nel 2024 sono scesi sotto i 2 miliardi di dollari e sono praticamente la metà di quelli del 2021. Facendo un confronto con il picco massimo per il mercato retail, rappresentato dai quasi 12 miliardi di dollari del 2008, il calo è addirittura dell'85%.

Un grafico condiviso dall'analista di mercato Matt Piscatella di Circana, dimostra che le vendite dei giochi fisici in USA sono crollate a picco negli ultimi anni, addirittura dimezzandosi nel giro di pochi anni . Il trend insomma è quello di un tracollo molto rapido, ma per Piscatella Nintendo Switch 2 potrebbe aiutare in una ripresa .

Nintendo Switch 2 segnerà una ripresa del mercato retail?

Una possibile causa del calo netto delle vendite retail registrata in USA lo scorso anno potrebbe essere la minore quantità di giochi pubblicati per Nintendo Switch, che ormai è praticamente l'unica console dove la percentuale dei titoli acquistati in formato fisico rimane piuttosto alta. Anzi, in Europa nel 2024 il 65% dei giochi acquistati su Switch è stato in formato fisico, contro il 32% di PS5 e il 19% di Xbox. Da questo punto di vista ha sicuramente senso la possibile inversione di tendenza causata dall'arrivo sul mercato di Nintendo Switch 2 auspicata da Piscatella.

A ogni modo, anche un possibile boost dato da Nintendo Switch 2 probabilmente potrà solo limitarsi a rallentare un trend che pare ormai inesorabile e che nel giro di anni potrebbe portare a una scomparsa totale dei giochi fisici.