The Legend of Heroes: Trails through Daybreak 2 ha due demo disponibili su storia e combattimenti

NIS America ha pubblicato ben due demo per The Legend of Heroes: Trails through Daybreak 2 su PS4 e PS5, una Story Demo incentrata appunto sulla storia e una Battle Demo che consente di provare il sistema di combattimento.

In questo modo, i giocatori possono farsi un'idea ben precisa delle caratteristiche del nuovo capitolo nella serie di RPG nipponici creata da Nihon Falcom, attraverso due versioni di prova incentrata su elementi decisamente differenti ma egualmente importanti per una valutazione complessiva del gioco.

La data di uscita di The Legend of Heroes: Trails through Daybreak 2 è fissata per il 14 febbraio su PS4, PS5, PC e Nintendo Switch in occidente, dunque non manca molto alla possibilità di mettere mano alla versione completa di questo nuovo capitolo.