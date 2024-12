Caratterizzato da un impianto che riprende per molti versi le apprezzate meccaniche del titolo di maggior successo del team inglese, Plague Inc. , che è stato capace di totalizzare oltre 190 milioni di download, rendendosi protagonista di un inevitabile revival durante la pandemia, il gioco ci mette al comando di un leader carismatico pronto a guidare la sua gente verso il futuro.

Ricominciare a vivere dopo la completa distruzione del mondo così come lo conosciamo, avvenuta a causa di una devastante apocalisse zombie, non è certo un'impresa semplice: lo sanno bene gli sviluppatori di Ndemic Creations, che tuttavia hanno scelto proprio questo genere di ambientazione per il loro nuovo simulatore per iOS e Android, After Inc. .

Sul piano strutturale l'offerta di After Inc. è completa già a partire dagli 1,99€ richiesti per l'acquisto su App Store, ma i meno pazienti avranno la possibilità di acquistare pacchetti a partire da 5,99€ per ottenere subito i vari elementi e personaggi sbloccabili, nonché le espansioni già previste per la prima stagione e finanche quelle future.

È proprio in queste sfaccettature che l'esperienza di After Inc. trova il suo spessore e il suo mordente; a maggior ragione laddove si vada a inquadrare tali meccanismi all'interno di un bilanciamento della difficoltà generalmente severo , che non perdona errori e incertezze già al livello di sfida normale, spronandoci dunque a cominciare con umiltà e a crescere pian piano.

Lo stesso vale per i leader, ognuno dotato di abilità peculiari che possono influenzare in maniera importante l'andamento della partita: alcuni possiedono bonus relativi alla stamina, altri garantiscono l'ottenimento di una maggiore quantità di risorse, altri ancora sono specializzati nei combattimenti e possono dunque conferire alle nostre squadre d'assalto una grande efficacia contro gli zombie.

After Inc. offre diverse campagne e diversi personaggi , che vengono messi a disposizione nell'ambito di una progressione piuttosto lineare ma ben congegnata. Bisogna infatti affrontare le missioni nel giusto ordine al fine di accedere alle ambientazioni successive, che introducono man mano situazioni differenti e nuovi problemi da risolvere.

Gameplay e comparto tecnico

Dall'interfaccia "grossa" e giocattolosa alle meccaniche effettive di gameplay, l'esperienza di After Inc. appare fin da subito ben collaudata e non ci vuole molto a prendere confidenza con i vari pulsanti, i menu e, in generale, il funzionamento del gioco. L'obiettivo, del resto, è molto semplice: in ogni missione bisogna completare una serie di incarichi per poter ottenere la vittoria.

Il nostro insediamento si espande in After Inc.

La natura di questi incarichi cambia man mano: si parte dall'ottenimento di determinate risorse all'espansione dei territori del nostro insediamento, dalla costruzione di edifici all'eliminazione di minacce particolari come possono essere delle orde di zombie vaganti nei territori più esterni, passando per le dinamiche relative all'autorità della nostra leadership e alla soddisfazione della gente.

Ogni indicatore ha una propria funzione e bisogna tenere costantemente sott'occhio le risorse disponibili, l'umore degli abitanti ma soprattutto i punti stamina, essenziali per poter eseguire qualsiasi azione: si ricaricano con il passare del tempo, ma in alcuni frangenti questa attesa potrebbe diventare troppo lunga per consentirci di recuperare una situazione compromessa.

Uno sguardo alle risorse di After Inc.

Sul piano tecnico la presentazione è modesta: la visualizzazione dell'insediamento è disponibile unicamente dalla distanza e lo zoom non offre chissà quale spettacolo a causa delle dimensioni estremamente ridotte di ogni singolo elemento dinamico. Gli effetti sonori sembrano un po' generici, mentre le musiche possiedono in alcuni casi lo spunto necessario a spiccare.