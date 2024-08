TikTok Lite crea dipendenza? L'UE chiude il caso: ecco cosa è stato deciso

La Commissione Europea ha chiuso l'indagine su TikTok Lite, la versione "leggera" dell'app cinese che includeva un sistema di ricompense per gli utenti. L'indagine, aperta ad aprile, riguardava presunte violazioni del Digital Services Act (DSA), la legge europea sulla sicurezza e la trasparenza dei servizi digitali.

TikTok Lite, lanciata in Francia e Spagna, era praticamente identica alla versione standard dell'app, ma includeva la funzione "Task and Reward", che permetteva agli utenti di guadagnare buoni facendo determinate azioni, come guardare video, mettere "Mi piace", seguire utenti e invitare amici.

La Commissione temeva che questa funzione potesse creare dipendenza, soprattutto tra i minori, e che TikTok non avesse adottato misure adeguate per prevenirne l'uso da parte di utenti sotto i 18 anni. TikTok non aveva fornito le prove richieste entro la scadenza, portando all'apertura di un'indagine formale.

TikTok Lite

Ebbene, 105 giorni dopo la Commissione ha annunciato che ByteDance, la società proprietaria di TikTok, si è impegnata a ritirare definitivamente TikTok Lite dagli store dei paesi dell'Unione Europea e che non svilupperà app simili per aggirare le norme del DSA. Si tratta di una decisione per certi versi storica: è infatti il primo caso che la Commissione chiude ai sensi della legge sui servizi digitali ed è anche la prima volta che l'UE accetta impegni da una piattaforma online nei confronti della quale aveva avviato un procedimento formale ai sensi della medesima legge.

A questo punto "la Commissione monitorerà attentamente il rispetto da parte di TikTok degli impegni vincolanti che la piattaforma ha offerto a norma dell'articolo 71 della legge sui servizi digitali, nonché degli altri obblighi previsti dalla legge sui servizi digitali". Intanto, il primo procedimento formale della Commissione nei confronti di TikTok, avviato il 19 febbraio e di cui avevamo parlato nell'articolo Cosa sta succedendo tra TikTok e l'Europa?, rimane aperto e l'indagine continua.

