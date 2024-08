I giochi “gratis” del PlayStation Plus Essential di agosto sono disponibili, ricordiamo quali sono

Avete tempo fino alle 10:00 italiane del 3 settembre per reclamarli e aggiungerli alla vostra collezione, dopodiché verranno sostituiti dalla prossima mandata di titoli "gratuiti" del PlayStation Plus. Potrete riscattarli dalla sezione dedicata della dashboard della vostra console oppure tramite la versione web del PlayStation Store, a questo indirizzo (la pagina nel momento in cui scriviamo è ancora in aggiornamento e riporta i titoli di luglio).

Una panoramica dei giochi di agosto del PS Plus Essential

Se vi siete persi l'annuncio originale, ecco i titoli disponibili per tutti gli abbonati al servizio di Sony:

LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker - PS5 e PS4

Five Nights at Freddy's Security Breach - PS5 e PS4

Ender Lilies: Quietus of the Knights - PS4

LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker è un action adventure che permette ai giocatori di vivere le emozioni di tutti e 9 i film che compongono la saga cinematografica di Lucasfilm e di vestire i panni di centinaia di personaggi iconici, tra cui ovviamente anche Luke Skywalker, Obi-Wan Kenobi e Darth Vader, il tutto con le classiche e rodate meccaniche di gameplay e l'umorismo che contraddistingue i giochi LEGO. Trovate maggiori dettagli nella nostra recensione di LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker.

Five Nights at Freddy's: Security Breach è un survival horror in cui dovremo sopravvivere di notte all'interno di un grande parco divertimenti dove saremo costantemente braccati da animatroni assetati di sangue, con la possibilità di esplorare liberamente il complesso e utilizzare vari strumenti per sfuggire dalle grinfie robotiche dei nostri aggressori.

Un combattimento in Ender Lilies: Quietus of the Knights

Infine, Ender Lilies: Quietus of the Knights è un action adventure bidimensionale con elementi da metroidvania realizzato un piccolo team giapponese, ma di grande talento. Il gioco, infatti, propone una struttura ludica solida e un comparto artistico particolarmente ispirato. Nel gioco interpretiamo una giovane ragazza che deve scoprire i misteri del regno di Finis, colpito da una meledizione che tra sforma gli umani in non morti. Per sopravvivere ai pericoli di questo mondo, la protagonista potrà fare affidamento sugli spiriti dei cavalieri caduti in battaglia, che può evocare per difendersi dai nemici. Per ulteriori dettagli vi rimandiamo alla nostra recensione di Ender Lilies: Quietus of the Knights.