Il bullet hell CYGNI: All Guns Blazing è disponibile, giovedì sarà gratis su Epic Games Store

Konami Digital Entertainment B.V. e lo studio scozzese KeelWorks Ltd hanno annunciato che lo sparatutto CYGNI: All Guns Blazing è disponibile da oggi per tutte le piattaforme, ossia per PlayStation 5, Xbox Series X e S, Steam e Epic Games Store. Inoltre, molto presto arriverà anche sulla piattaforma di cloud gaming Blacknut.

C'è da dire che su PC ci sarà presto un'alternativa all'acquisto, perché da giovedì CYGNI: All Guns Blazing sarà in regalo per una settimana sull'Epic Games Store. Quindi, se giocate su questa piattaforma e non vi crea grossi problemi aspettare un paio di giorni, potrete averlo gratis.