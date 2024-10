Farming Simulator 25 Year 1 Bundle è disponibile in sconto per il preordine su Instant Gaming

Su Instant Gaming, è possibile acquistare il bundle completo di Farming Simulator 25, inclusivo del Year 1 Season Pass, a un prezzo scontato. Originariamente venduto a 80€, è ora disponibile a 53.99€ con uno sconto del 33%, che sommando l'IVA diventa 65,87€. Scopri di più e acquista il gioco direttamente da questo link oppure tramite il box qui sotto. Con l'acquisto in preordine, è possibile ricevere in omaggio il MacDon Pack , che include nuovi macchinari esclusivi per espandere le possibilità agricole. Una volta sulla pagina prodotto, il prezzo mostrato inizialmente potrebbe non includere l'IVA, che verrà aggiunta al momento del checkout. Ad oggi l'unica edizione prenotabile è questa, la Standard è esaurita.

Cosa include il Bundle Year 1 di Farming Simulator 25

Farming Simulator 25 introduce nuove colture e animali, ampliando le possibilità di gioco per i fan della serie. Oltre a oltre 20 tipi di colture, come riso e spinaci, sono inclusi nuovi animali come i bufali, con un aggiornamento del gameplay che comprende anche catene di produzione e missioni di costruzione.

Uno dei mezzi utilizzabili nel gioco.

Con più di 400 macchinari autentici e oltre 150 marche internazionali come John Deere, Fendt e New Holland, i giocatori potranno espandere il loro impero agricolo, sia in solitaria che in modalità multiplayer. Grazie al nuovo GIANTS Engine 10, il gioco beneficia di effetti grafici avanzati, come la nebbia di distanza e la deformazione del terreno, che rendono l'esperienza agricola virtuale ancora più coinvolgente.