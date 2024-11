La PlayStation Spectral Super Resolution di PS5 Pro funziona davvero? Digital Foundry fa il punto

La PlayStation Spectral Super Resolution di PS5 Pro funziona davvero? La redazione di Digital Foundry ne ha parlato nel suo ultimo video, cercando di fare il punto sull'implementazione di questa tecnologia e sui risultati che al momento offre.

La realtà dei fatti è che a seconda dei giochi abbiamo assistito a un impiego fortemente variabile della soluzione proprietaria di Sony per l'upscaling, passando da una resa eccellente come può essere quella di Horizon Forbidden West a veri e propri problemi come quelli che affliggono Star Wars Jedi: Survivor e Silent Hill 2.

Oliver Mackenzie ha parlato ad esempio di The Last of Us Parte 1 e The Last of Us Parte 2 Remastered, che si comportano molto bene con la PlayStation Spectral Super Resolution, producendo risultati paragonabili a un 4K nativo, mentre appunto in Survivor e Silent Hill 2 la situazione appare molto diversa.

La sensazione è che la tecnologia sviluppata da Sony abbia degli indubbi margini di miglioramento, come accaduto anche alle varie iterazioni del DLSS, che in questo momento risulta però essere ancora uno strumento migliore e più potente.