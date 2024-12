Warhammer 40,000: Space Marine 2 è in offerta su Instant Gaming per PC

Warhammer 40,000: Space Marine 2 è disponibile su Instant Gaming al prezzo scontato di 39.99€, rispetto al prezzo originale di 60€. Con l'IVA italiana al 22%, il prezzo finale sarà di circa 48.79€. Scopri di più e acquista il gioco direttamente da questo link oppure tramite il box qui sotto. Vivi l'epica brutalità degli Space Marine vestendo i panni del tenente Demetrian Titus, reintegrato tra le file degli Ultramarines dopo il primo capitolo della saga. Scendi sul campo di battaglia per affrontare i Tiranidi, orrori implacabili della galassia, in un gameplay intenso che combina azione frenetica e spettacolari combattimenti in terza persona. Combatti per la salvezza dell'Imperium con armi devastanti e abilità letali, in una guerra di proporzioni galattiche.