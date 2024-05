Frostpunk 2, abbiamo provato il seguito del gestionale post apocalittico di 11 Bit a Varsavia

Lo storico di 11 Bit è breve, ma comunque costellato di successi. Gli Anomaly, peculiari "tower defense al contrario" con cui il team si è fatto conoscere, sono stati dei successi non sottovalutabili ai tempi, e This War of Mine ha raggiunto un livello di diffusione assolutamente inaspettato per un gioco indie con tematiche simili, tanto da essere ancora oggi periodicamente recuperato da streamer noti e inevitabilmente citato tra le liste delle perle indipendenti da giocare a tutti i costi. Eppure, tra i prodotti della software house polacca, quello più distintivo è quasi senza ombra di dubbio Frostpunk : un brillante gestionale post apocalittico, la cui ferocia narrativa (e non solo) ha catturato i fan del genere e conquistato una miriade di videogiocatori che questo tipo di giochi nemmeno lo aveva mai considerato.

Impero del ghiaccio

La vostra sopravvivenza inizia qui, dalla carcassa di un Dreadnought. Le cose si complicheranno rapidamente, non preoccupatevi...

Il vecchio capitano è morto. Nuova Londra è debole. La città non deve cadere. Frostpunk 2 parte in modo secco e immediato, con un breve tutorial che spiega al giocatore come sopravvivere nelle lande gelide del mondo di gioco usando i resti di un treno Dreadnought per creare una colonia. Abbiamo trovato questa parte introduttiva rapida e indolore: è pensata chiaramente per insegnare al giocatore l'utilizzo del Frostbreak - la meccanica che permette di spezzare il ghiaccio attorno alle risorse per sfruttarle - e come gestire al meglio tempi e denaro per preparare la popolazione a una crisi. Si parte subito con la necessità di accumulare cibo ed energia prima di un catastrofico evento noto come Whiteout, dopotutto, e la gestione oculata di forza lavoro e materiali diventa praticamente da subito uno dei focus strategici della campagna.

Superata la prima missione, il vostro compito diventa quello di sostituire il capitano diventando il Guardiano di Nuova Londra, con tutte le problematiche che questo comporta. E ancora una volta l'obiettivo è uno e uno soltanto: far sopravvivere la città e chi vi abita a tutti i costi, non importa quanto inumane possano essere le vostre scelte; solo che Frostpunk 2 mostra subito una serie di nuove chicche a dir poco interessanti, che dimostrano la volontà di 11 Bit di alzare l'asticella con questo seguito.

Il consiglio è una delle grosse novità di Frostpunk 2. Gli editti richiederanno il voto popolare, e relazionarsi a dovere con le fazioni sarà fondamentale per portare a termine i propri piani. Nel caso i buoni rapporti non bastino, comunque, ci sono altri modi...

Le basi non sono cambiate particolarmente in termini di gestione cittadina: recuperare cibarie e risorse è ancora uno degli elementi principali, e la sopravvivenza di Nuova Londra gira ancora marcatamente attorno a una lunga serie di scelte sociopolitiche importantissime, spesso moralmente discutibili, che possono provocare non poco malcontento nella popolazione, ma al contempo risultano indispensabili per andare avanti. Nel gioco originale si poteva tranquillamente legalizzare il lavoro minorile e a tratti, per riportare l'ordine, era possibile adottare misure incredibilmente restrittive, tanto che vi erano addirittura degli achievement per chi raggiungeva l'obiettivo finale mettendo in atto alcune delle azioni più abiette possibili per una teocrazia o una società controllata con la repressione.

Ecco, non aspettatevi che in Frostpunk 2 le cose siano più all'acqua di rose: la demo disponibile ovviamente non ci ha permesso di valutare trasformazioni avanzate nella nostra società post apocalittica, ma ci siamo comunque trovati a prendere decisioni molto pesanti in termini di leggi, tanto che a un certo punto è stato necessario scegliere tra la vita di qualche centinaio di minorenni o il salvataggio di una miniera per non finire le risorse (e abbiamo dovuto scegliere il carbone, o sarebbero morte molte più persone). In questo seguito il numero di scelte fondamentali è ancor più significativo, in realtà, perché il focus si è spostato dai singoli cittadini a un "consiglio" dove 100 votanti appartenenti a varie fazioni deliberano insieme a voi. Se la decisione è ben vista o la fazione principale è dalla vostra parte far passare leggi vicine alla strategia che volete seguire non sarà difficile, ma i gruppi più popolari in città spesso hanno ideologie molto differenti tra loro, dunque è diventato più ostico mettere in atto il proprio piano senza stravolgimenti. Per carità, ci sono vari modi per forzare la mano del popolo, ma ovviamente anche questo tipo di "spintarelle" ha delle conseguenze, e tirare troppo la corda potrebbe portare a delle rivolte, o addirittura alla perdita di edifici e zone importanti della propria città in momenti di crisi.

Il sistema di costruzione e recupero risorse è più elaborato e interessante rispetto al passato. Questi aspetti richiederanno più calcoli e intelligenza per venir gestiti al meglio

Così raccontata il gioco potrebbe sembrare meno tattico rispetto al predecessore, ma nella demo da noi provata ogni situazione apparentemente incontrollabile poteva essere gestita con un pizzico di furbizia (o malizia, nelle giuste dosi). Nel complesso il sistema non è stato reso più casuale, ha solo un numero maggiore di variabili da tenere in considerazione, senza contare che le fazioni sembrano essere randomizzate ad ogni partita (anche se quella primaria durante la campagna pare correlata a una scelta fatta durante il prologo), quindi è chiaro come le meccaniche prevedano risposte a pressoché ogni possibile evoluzione. Una chiacchierata fatta col co-director del titolo, Jakub Stokalski, ci ha rassicurato ancor di più su questo aspetto: nel team apparentemente ci sono esperti e studiosi di politica, storia e molto altro (lo stesso Stokalski ha studiato psicologia), dunque per preparare il seguito al meglio i designer di 11 Bit hanno approfondito un gran numero di eventi storici e smottamenti governativi, così da dar forma ad accadimenti potenzialmente realistici anche in un'ambientazione post apocalittica. Siamo molto curiosi di vedere come le cose si evolveranno a gioco finito, eppure è un ottimo segno come già nella demo provata le "tessere del puzzle" si siano spesso incastrate alla perfezione, dimostrando come alla base Frostpunk 2 resti comunque un gestionale di grande intelligenza e non ci siano stati sacrifici allo scopo di aggiungere più spettacolarità.