Avowed e Indiana Jones e L'antico cerchio avranno delle anteprime il 10 giugno

Microsoft sta organizzando moltissime novità per la sua estate videoludica, tra l'Xbox Showcase ufficiale e la presenza al Summer Games Fest di Geoff Keighley, che ormai ha soppiantato stabilmente l'E3. Stando a una recente voce di corridoio, raccolta dal solito Tom Henderson e probabilmente nata dagli inviti spediti alla stampa, la casa di Redmond starebbe organizzando degli incontri con i giornalisti di settore per mostrare delle demo giocabili di Avowed e Indiana Jones e L'antico cerchio .

Un'estate all'insegna di Xbox?

Vedremo di nuovo Indiana Jones

Secondo le indiscrezioni, entrambi i giochi dovrebbero essere mostrati all'Xbox Games Showcase del 9 giugno, con le anteprime che andranno invece online il 10 giugno. Avowed e Indiana Jones e L'antico cerchio dovrebbero uscire entrambi nel corso del 2024. Si ipotizza che durante l'evento saranno svelate le date d'uscita ufficiali di entrambi. Cosa sarà mostrato in particolare è per ora un mistero, anche se confessiamo di aspettarci almeno dei trailer, nonché altro gameplay da assaporare. In fondo dovrebbero essere praticamente ultimati e in via di rifinitura, considerando che manca poco per giocarli.

In realtà abbiamo già avuto modo di osservare i due giochi al Developer Direct di gennaio, quindi sappiamo con una certa precisione cosa potrebbe aspettarci. Detto questo, l'Xbox Showcase darà spazio anche ad altri giochi, tra i quali probabilmente Call of Duty: Black Ops 6, appena annunciato da Activision Blizzard, che comunque avrà un evento dedicato subito dopo lo show. Nei prossimi giorni usciranno probabilmente altre voci di corridoio sui potenziali contenuti dell'evento. Staremo a vedere cosa ci aspetta. Potrebbero tornare giochi quali Fable di Playground Games o Clockwork Revolution di inXile, essere mostrati altri giochi come Starfield, di cui dovrebbe esserci l'espansione, o State of Decay 3, di cui non si sa più niente di certo da anni.

Giusto in questi giorni Xbox ha pubblicato in esclusiva su PC e Xbox Series X/S Senua's Saga: Hellblade II, uno dei titoli più attesi per la piattaforma. Insomma, il 2024 sembra essere un grande anno per i possessori di Xbox e PC, al netto della chiusura di alcuni studi, come Tango Gameworks e Arkane Austin.