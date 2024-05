Stellar Blade: l'ultima patch introduce delle versioni non censurate dei costumi criticati al lancio

L'aggiornamento gratuito di Stellar Blade disponibile da oggi ha introdotto silenziosamente delle varianti non censurate di due costumi del gioco base che avevano scatenato al lancio delle polemiche, in quanto erano stati modificati per essere meno provocanti.

Ma andiamo per gradi. Come forse ricorderete, al lancio Stellar Blade ha subito delle censure, nonostante Shift Up avesse promesso che non sarebbe accaduto, sotto forma di modifiche a due costumi, Cybernetic Bondage e Holiday Rabbit, per coprire maggiormente il corpo della protagonista Eve, il che ha mandato su tutte le furie parte dei giocatori. Ieri, Shift Up ha annunciato l'arrivo di un aggiornamento gratuito con una nuova modalità, pubblicato nella giornata odierna, presentando i nuovi contenuti con un post del PlayStation Blog e una serie di immagini, senza tuttavia far menzione che tra i nuovi costumi ci sono anche due varianti delle due skin sopracitate che presentano il design originale, senza alcuna modifica.