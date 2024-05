Marvel's Wolverine: Insomniac non sembra essere preoccupata per la fuga di notizie

Insomniac Games non sembra essere preoccupata per le fughe di notizie che ha subito negli scorsi mesi e attualmente non ha in progetto di presentare ufficialmente Marvel's Wolverine, il suo prossimo titolo esclusivo per PS5. Come ricorderete, il gioco è stato annunciato quasi tre anni fa con un video in computer grafica, ma ufficialmente non è stato mostrato ancora nulla del gameplay o di altri aspetti della produzione. Purtroppo per lo studio di sviluppo, con il furto di dati avvenuto lo scorso dicembre a seguito di un massiccio attacco ransomware, molte sequenze di gameplay sono finite online e ormai si è visto davvero molto del gioco.

Rispondendo a un fan che chiedeva aggiornamenti su Wolverine, Insomniac ha risposto su X che condividerà notizie "quando sarà il momento giusto, e il momento giusto non è adesso". Messaggio chiaro e coinciso, che naturalmente non metterà fine alle richieste accoranti dei fan.