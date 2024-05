MacBook flessibili entro 2 anni: due versioni previste, la più grande da 20 pollici

Secondo nuove informazioni fornite dall'analista Ming-Chi Kuo, Apple prevede di lanciare i suoi MacBook pieghevoli nel 2026 . Questo lancio anticipa di un anno le previsioni precedenti, che indicavano il 2027. La nuova generazione di dispositivi pieghevoli potrebbe rappresentare una svolta significativa per Apple, offrendo schermi pieghevoli innovativi da 18,8 e 20 pollici.

La produzione di massa dei nuovi display pieghevoli potrebbe iniziare già alla fine del prossimo anno, con i dispositivi pronti per la spedizione nel 2026. I nuovi MacBook saranno dotati del processore M5 di Apple , garantendo prestazioni elevate e una gestione efficiente delle risorse.

Il nuovo MacBook pieghevole sarà disponibile in due varianti di dimensioni dello schermo. Il modello da 20 pollici, una volta chiuso, avrà le dimensioni di un MacBook tradizionale da 14-15 pollici , mentre il modello da 18,8 pollici si avvicinerà a un MacBook da 13-14 pollici. La collaborazione con LG Display mira a sviluppare uno schermo pieghevole privo di pieghe visibili, migliorando così l'estetica e la funzionalità del dispositivo.

Una combinazione Mac e iPad per avere 2 schermi

Le prime indiscrezioni sul MacBook pieghevole risalgono al 2022, quando l'analista Ross Young ha segnalato il progetto di Apple. Successivamente, Mark Gurman di Bloomberg ha confermato l'esistenza di un ibrido iPad/MacBook con doppio schermo e senza tastiera fisica. Inoltre, la pubblicazione coreana The Elec ha riportato che Apple stava lavorando su dispositivi con display pieghevoli prodotti da Samsung.

Apple non si limiterà solo al MacBook pieghevole. In parallelo, l'azienda sta sviluppando prototipi di iPhone pieghevoli, che si chiudono orizzontalmente, e un iPad pieghevole, ancora nelle fasi iniziali di sviluppo. Se già da tempo girano effettivamente dispositivi con schermo pieghevole, l'obiettivo di Apple è quello di eliminare qualsiasi piega visibile nel display, una sfida che anche Samsung sta cercando di risolvere con i suoi dispositivi.

L'introduzione di MacBook pieghevoli rappresenta una nuova era per Apple, combinando la portabilità e la versatilità di un tablet con la potenza di un laptop. Con l'avvio della produzione previsto per il 2025, Apple è intenzionata a rivoluzionare il mercato dei dispositivi pieghevoli, offrendo innovazioni significative sia in termini di design che di funzionalità.