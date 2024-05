Creative Sound Blaster X4, la recensione del DAC pensato per i videogiocatori

Spesso ci focalizziamo troppo su headset e cuffie per determinare quale sarà la nostra esperienza d'ascolto nei videogiochi o in altri media. Ci sono però altri intermediari molto importanti da considerare, che possono stravolgere la qualità del segnale acustico e dunque la resa finale nelle nostre orecchie. Oggi infatti vogliamo focalizzare la nostra attenzione su un prodotto di Creative: la Sound Blaster X4. Si tratta di un DAC, l'acronimo di Digital to Analog Converter, e in poche parole, serve a convertire il segnale digitale in quello analogico che verrà poi riprodotto dai driver del nostro sistema audio. Ma qual è la differenza rispetto al DAC integrato nei nostri PC e console? Semplice: questo dispositivo fa il suo lavoro dannatamente bene, perché è "specializzato" in questa apparentemente banale, ma importante funzione. Si tratta di un prodotto di fascia medio bassa, che spesso si trova già con qualche importante sconto nei vari negozi online. Se accoppiato con un buon paio di cuffie, può veramente fare la differenza, soprattutto se siete abituati alla qualità sonora delle cuffie da gaming non top di gamma. Speriamo di avervi incuriosito e vi invitiamo quindi a scoprire qualche dettaglio tecnico in più su questo prodotto per capire se potrebbe fare al caso vostro.

Caratteristiche tecniche La confezione e il dispositivo DAC Sound Blaster X4 di Creative Ci troviamo dinnanzi ad un dispositivo ricco di opzioni d'utilizzo per quanto riguarda gli ingressi e le uscite disponibili. Sound Blaster X4 si collega tramite il cavo USB-A, oppure tramite un cavo line-in da 3,5 millimetri. Ufficialmente supporta le ultime console PlayStation, i computer Windows e Mac e Nintendo Switch, ma potete sfruttarlo anche con altri dispositivi come smartphone, tablet o riproduttori multimediali a patto di avere le uscite audio sopra indicate. Per i possessori degli headset cablati dotati di microfono incorporato, potete sfruttare l'uscita da 3,5 millimetri che funziona anche come ingresso per il microfono (non serve quindi necessariamente avere il cavo diviso tra sorgente audio e uscita microfono per sfruttare il DAC). Le codifiche audio supportate vanno da 16 a 24 bit ad un massimo di 192 kHz. Anche l'ingresso del microfono non delude sotto il profilo tecnico, perché il DAC è in grado di campionare la nostra voce fino a 24 bit ad un massimo di 96 kHz a seconda delle nostre esigenze. L'audio in uscita può essere trasmesso in vari modi. Probabilmente il più comune sarà l'utilizzo della porta anteriore da 3,5 millimetri per l'uscita verso un paio di cuffie. Sul retro però troverete anche varie altre opzioni, come l'uscita ottica per trasmettere il segnale ad un eventuale amplificatore, connesso ad un impianto stereo, oppure cinque uscite distinte per diverse configurazioni stereo, dalla 2.0 fino alla 7.1. Infine, l'amplificatore per le cuffie incorporato nel DAC dispone di due opzioni di utilizzo: normale e alta. Creative consiglia di utilizzare la modalità normale per le cuffie che hanno un'impedenza nel range 32-149 Ω, mentre la modalità alta va utilizzata con un range d'impedenza 150-600 Ω. Gli ingressi e le uscite nella parte posteriore del DAC Sound Blaster X4 di Creative Il DAC di Creative ha inoltre un'applicazione dedicata su PC e Mac per poter gestire tutta una serie di funzionalità, equalizzazioni, ottimizzazioni audio e bilanciamenti del volume. Questa applicazione è disponibile anche in forma leggermente ridotta su smartphone e tablet. La Sound Blaster X4 ha infatti anche un modulo Bluetooth per l'accoppiamento con questi dispositivi. Tramite questa connettività però purtroppo non possiamo trasmettere l'audio verso il DAC. Scheda tecnica Creative SoundBlaster X4 Codifiche audio: Stereo: PCM 16/24 bit 48, 96, 192 kHz Uscita ottica: PCM 16/24 bit 48, 96, 192 kHz Surround 7.1: PCM 16/24 bit 48, 96 kHz Dolby Digital Live: 16 bit 48 kHz

Uscite audio: 1 x TOSLINK ottico 4 x 3.5-mm linear (front, rear, side, central speaker/active subwoofer) 1 x 3.5-mm (cuffie)

Ingressi audio: 1 x 3.5-mm per microfono 1 x 3.5-mm optical/line-in 1 x USB-A/USB-C

Codifica ingresso microfono: 16/24-bit / 48.0, 96.0 kHz

16/24-bit / 48.0, 96.0 kHz Intervallo dinamico (DNR): 114 dB

114 dB Impedenza cuffie supportata: 32Ω - 600Ω

32Ω - 600Ω Configurazioni speaker supportate: 2.0, 2.1, 5.1 e 7.1

2.0, 2.1, 5.1 e 7.1 Dispositivi compatibili PC Mac PlayStation 4 PlayStation 5 Nintendo Switch

Dimensioni: 130,5 x 130,5 x 40,6 millimetri

130,5 x 130,5 x 40,6 millimetri Cavi inclusi: Cavo ottico 1 metro Cavo USB-A/USB-C 2 metri

Peso: 384 grammi

384 grammi Prezzo: 129€

Design Il LED di colore rosso indica che stiamo regolando l'intensità d'ingresso del microfono del DAC Sound Blaster X4 Le dimensioni di questo DAC sono piuttosto generose. L'area ricoperta dal dispositivo è simile a quella di una custodia di un vecchio CD-ROM (per chi se li ricorda), con un'altezza pari a quattro centimetri. Nonostante le dimensioni, il dispositivo ha un design molto elegante e minimale, caratterizzato da semplici linee rotondeggianti e da una rifinitura opaca di colore grigio con alcune scritte incise che indicano il nome del produttore, il modello e la presenza della tecnologia SXFI. Nella parte centrale è presente una ruota del volume di grandi dimensioni, per offrire una maggiore precisione all'utente nella regolazione dell'uscita audio. La rotella può essere anche premuta per mutare temporaneamente l'uscita verso le cuffie. L'unico piccolo difetto di design che abbiamo trovato è relativo proprio a questa ruota, visto che non sembra essere perfettamente in asse visto che risulta leggermente "traballante". Troviamo poi tre pulsanti, uno per la gestione del microfono e del bilanciamento audio, quello centrale per le modalità d'equalizzazione ed infine a destra troviamo il tasto per attivare la modalità SXFI. Premendo sul tasto del microfono, potremo utilizzare la ruota del volume per regolare l'intensità del segnale in input. Tenendolo premuto invece, andremo a cambiare il bilanciamento audio tra la chat vocale e l'audio del gioco. Il cambiamento delle varie regolazioni ci verrà notificato tramite degli intuitivi LED colorati, grazie ai quali capiremo al volo quale volume o impostazione stiamo ritoccando.

Creative Sound BlasterX G6 Esattamente allo stesso prezzo della Sound Blaster X4 potete trovare un altro prodotto di Creative: il DAC Sound BlasterX G6. Si tratta di un dispositivo leggermente più datato, con delle forme di dimensioni inferiori e alcune funzionalità in meno rispetto all'X4.

Sotto il profilo tecnico è però molto simile, potendo contare anche su un'uscita a 32 bit e 384 kHz, che però difficilmente riuscirete a sfruttare vista la scarsa presenza di fonti audio con questa codifica. Se volte approfondire questo prodotto, vi invitiamo a leggere la nostra recensione dedicata.

Creative nel tempo ha migliorato la compatibilità e le funzioni di questo prodotto, implementando negli anni diversi aggiornamenti software. Ora ad esempio è possibile eseguire il bilanciamento dell'audio tra quello del party vocale e quello del gioco non solo su PC, ma anche sulle console PlayStation con un meccanismo simile a quanto visto con X4.

In generale però, vi consigliamo di optare per la più recente Sound Blaster X4, che dispone di una maggiore varietà di ingressi e uscite, una più pratica gestione dei segnali e dei volumi ed in generale una migliore esperienza d'uso.

Esperienza d'uso Nella parte frontale del DAC Sound Blaster X4 troviamo tre pulsanti, un ingresso per il microfono e un'uscita per le cuffie Configurazione Il DAC Creative Sound Blaster X4 è un dispositivo plug-and-play, che però può richiedere qualche ulteriore passaggio o attenzione nella fase di configurazione. A seconda dell'ingresso o dell'uscita audio, la fase di setup potrebbe essere più o meno complessa. Nell'utilizzo con un paio di cuffie cablate, il procedimento risulta essere veramente banale: basterà collegare il DAC ad una sorgente audio compatibile tramite il cavo USB-A e successivamente connettere le cuffie nell'uscita jack presente sulla parte frontale del DAC. Il tutto si complica leggermente se stiamo cercando di configurare un'uscita surround con i vari canali, dove dovremo collegare nelle rispettive uscite posteriori i cavi per il subwoofer, gli speaker frontali e così via. Nulla di particolarmente ostico e soprattutto, una volta terminata la configurazione, non dovremo più toccare niente, visto che il tutto funzionerà in maniera automatica. Personalizzazione Utilizzando il dispositivo su PC potremo sfruttare il software Creative per la personalizzazione dell'equalizzazione e l'attivazione della modalità SXFI e inoltre, avremo a disposizione anche uno strumento molto interessante per regolare il bilanciamento dell'audio. In pratica, su PC il DAC ci offre la possibilità di fornire due uscite audio verso il dispositivo: una per l'audio del gioco e una per la chat vocale. In questo modo potremo configurare ad esempio l'audio in uscita da Discord verso il secondo output del DAC. Se invece non siamo interessati alla chat vocale, potremo ad esempio fornire come seconda uscita l'audio da Spotify, se volessimo ascoltare della musica in parallelo con l'audio del gioco. Ma perché fare tutto questo se si potrebbe semplicemente avere tutto su una singola uscita? Come abbiamo visto nel paragrafo dedicato al design, tenendo premuto il pulsante del microfono sul DAC potremo entrare in modalità di controllo del bilanciamento audio per poter regolare l'intensità delle due sorgenti secondo le nostre preferenze in maniera pratica e veloce. Il DAC ci aiuta anche a capire se le due sorgenti audio sono bilanciate correttamente sfruttando i LED colorati. Questa funzionalità è disponibile in forma limitata anche sulle console PlayStation, dove saremo in grado di bilanciare il volume del party vocale con quello del gioco. La ruota del volume del DAC Sound Blaster X4 ha delle dimensioni veramente generose Cambiare le modalità di equalizzazione ci permette di variare la risposta in frequenza dell'uscita audio, dando più o meno intensità alle varie frequenze che compongono lo spettro uditivo. Di default ci sono tre equalizzazioni salvate: film, musica ed "enfatizza suono dei passi". Le equalizzazioni possono essere personalizzate o cambiate all'interno dell'applicazione di Creative, sia su computer che su smartphone per trovare il giusto bilanciamento per il nostro paio di cuffie o dispositivo surround rispetto al medium in riproduzione. Non manca poi la modalità diretta, la quale appiattisce tutte le frequenze per cercare di fornire un'uscita quanto più fedele alla traccia audio originale. Creative SXFI Infine, come in ogni prodotto Creative che si rispetti, è presente la modalità SXFI per l'attivazione del surround virtuale nelle nostre cuffie. Negli anni questa tecnologia ha vinto diversi premi per la sua implementazione e le performance sonore veramente di alto livello. Attivandola in un videogioco ci sentiremo immediatamente immersi all'interno di un ambiente tridimensionale, percependo ancora meglio lo spazio che ci circonda e le distanze dalle varie sorgenti sonore. La direzionalità dei suoni aumenterà esponenzialmente, così come la precisione nel rilevamento dei passi dei nemici negli sparatutto competitivi. La modalità SXFI potrebbe comunque non piacere a chi desidera un'uscita diretta e priva di qualsiasi modifica o in generale in alcuni contesti (come l'ascolto di alcuni generi musicali), potrebbe non svolgere correttamente il proprio lavoro andando a rovinare un po' la traccia. L'applicazione di Creative è disponibile sia su PC che su smartphone Il segnale audio in uscita viene trasferito in maniera pulita senza distorsioni, anche andando ad alzare i volumi al massimo. Lo stesso vale per la voce campionata tramite il microfono, segno che anche questa parte è gestita con il massimo riguardo. Durante l'utilizzo, soprattutto nelle sessioni di gioco più intense quando dobbiamo tenere sempre ben stretto il controller fra le mani, risulta particolarmente pratica la rotella del volume del DAC. In un attimo possiamo infatti regolare il bilanciamento audio o mutare il dispositivo per rispondere al telefono. Allo stesso modo, se vogliamo silenziare immediatamente il microfono, basta spostare il palmo della mano sulla ruota premendola al volo, come se fosse il pulsante di risposta di qualche quiz televisivo.

Conclusioni Prezzo 129 € Acquistalo qui Multiplayer.it 8.5 Se state cercando un buon DAC adatto ai videogiocatori ad un prezzo ragionevole, il dispositivo Creative è sicuramente una valida opzione d'acquisto. Accoppiandolo con un paio di cuffie di fascia media, otterrete dei risultati sonori superiori alla stragrande maggioranza delle cuffie da gaming disponibili sul mercato spendendo meno di 200€ complessivi. Ovviamente, bisogna aggiungerci il costo di un microfono, se avete bisogno di comunicare con i vostri amici online mentre state giocando. Considerate però che Sound Blaster X4 vi permette di scalare abbastanza in alto con l'acquisto di cuffie e microfoni di fascia elevata, potendo spaziare anche al di fuori del mercato da gaming. L'unico difetto, soprattutto per i videogiocatori abituati agli headset da gaming wireless, potrebbe essere l'obbligatoria presenza di una configurazione cablata per garantire l'output ottimale del dispositivo.