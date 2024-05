Tanta ultraviolenza a un prezzo stracciato nel nuovo Humble Bundle dedicato a Nightdive Studios

Il nuovo humble bundle è dedicato all'ultraviolenza. Più precisamente, ad alcuni FPS rimasterizzati da Nightdive Studios, che potete acquistare a un prezzo davvero stracciato. Il nome non lascia dubbi in merito: Fully Loaded: Nightdive FPS Remasters. Vediamo cosa ha da offrire

"Preparatevi a un viaggio d'azione e nostalgia!" ci dice la descrizione ufficiale, che prosegue descrivendo il bundle: "Questa raccolta di sparatutto classici rivitalizzati e potenziati da Nightdive Studios, i maestri della rimasterizzazione, offre il massimo del caos. Affrontate predatori preistorici e nemici futuristici in una versione completamente rinnovata del classico per Nintendo 64, Turok 3: Shadow of Oblivion Remastered. Rise of the Triad: Ludicrous Edition moltiplica la sua furia con l'aggiunta di contenuti "perduti" e con il solito miscuglio di armi esplosive, umorismo esagerato e sangue. Scendete negli abissi con Doom 64, una rimasterizzazione da brividi della versione Nintendo 64 dell'iconico sparatutto di id Software, con grafica migliorata, supporto nativo ai 60 FPS e tanto altro ancora."