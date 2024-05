Hellblade 2: un video confronto su Xbox Series S, Steam Deck e ROG Ally da Digital Foundry

Partendo da Xbox Series S , come era lecito aspettarsi questa versione di Senua's presenta alcuni tagli rispetto alla versione Xbox Series X che non si limitano solo a una risoluzione inferiore (1536x643 contro 2304x964). Quello più evidente riguarda i riflessi, che anziché sfruttare il Lumen appieno, impiega quelli screen-space dalla resa inferiore. Troviamo anche un'illuminazione volumetrica di risoluzione inferiore, così come nebbia volumetrica, fogliame, qualità e risoluzione degli asset inferiori. In linea di massima, questa versione si difende comunque molto bene nel complesso e risulta solida in termini di framerate, che ricordiamo essere bloccato a 30 fps su console.

Senua's Saga: Hellblade 2 è una vera e propria gioia per gli occhi e uno dei titoli visivamente e tecnicamente più impressionanti pubblicati finora, specialmente per quanto riguarda l'ambito console. Da questo punto di vista, Digital Foundry ha pensato di realizzare un nuovo video di analisi, prenendo stavolta sotto esame degli hardware meno prestanti, ovvero Xbox Series S e le handheld Steam Deck e ROG Ally .

Steam Deck e ROG Ally

Per quanto riguarda, Steam Deck è possibile giocare a Senua's Saga Hellblade 2 con risultati più che discreti, ma a patto di abbassare le impostazioni grafiche al minimo e attivare l'FSR 3 in modalità Performance per garantire un framerate quanto più possibile accettabile sui 30 fps, per quanto comunque possono verificarsi dei cali intorno ai 20 fps.

Usando impostazioni simili su ROG Ally in modalità turbo mode è possibile raggiungere performance intorno ai 40 e i 50 fps a 720p e scendere intorno ai 30 fps, con occasionali picchi sui 40 fps, alzando la risoluzione a 900p, più adatta a uno schermo 1080p come quello di Ally. Chiaramente su queste piattaforme sono necessari alcuni compromessi, per quanto comunque, sempre secondo Digital Foundry, Senua's Saga Hellblade 2 ridefinisce il concetto di grafica nei videogiochi.