The Last of Us, Stagione 2: svelato l'attore che interpreta Isaac, è un altro volto molto noto

Continua a svelarsi pezzo per pezzo il cast di The Last of Us Stagione 2, la nuova parte della serie TV HBO che andrà in onda nel 2025 portando avanti l'adattamento televisivo della serie videoludica di Naughty Dog: in questo caso scopriamo l'attore che interpreterà Isaac, ovvero Jeffrey Wright, che è peraltro il doppiatore ufficiale del personaggio anche nel gioco.

Si tratta insomma di un altro interprete di grande rilievo, che va ad unirsi a un cast straordinario, che denota ancora una volta i valori produttivi alla base di questa serie HBO, che anche per la seconda stagione sembra voler raggiungere nuovi standard qualitativi in termini di serie TV.

Vincitore di un premio Emmy, un Golden Globe e candidato al premio Oscar, Jeffrey Wright è noto per numerosi film al cinema e interpretazioni in serie TV precedenti anche particolarmente celebri.

Tra queste ricordiamo American Fiction e The Batman tra i film più recenti e Westworld tra le serie TV di maggior rilievo, ma sono veramente tanti i ruoli coperti in precedenza da Wright, che in questo caso andrà a interpretare Isaac.