Cyberpunk 2077 si avvicina al fotorealismo nella mod italiana dedicata agli effetti climatici e al ray tracing

Il video, che trovate poco sotto, ci mostra anche varie condizioni meteorologiche e ci fa vedere come in alcuni casi sembra quasi di vedere una grafica al limite del realismo definitivo.

Il video della mod di Cyberpunk 2077

Beyond Dreams ci spiega che la mod si focalizzata sul Path Tracing di Cyberpunk 2077 in 8K e con il supporto di DLSS 3.7. Tra i numerosi miglioramenti introdotti da questa versione vi sono effetti atmosferici e di illuminazione potenziati al massimo: per questo motivo la mod viene chiamata Perfect Weather (Tempo perfetto).

Nella comparazione viene anche mostrato come il Preset realizzato tramite Reshade dal modder italiano proponga diversi passi in avanti rispetto al path tracing nativo di Cyberpunk 2077.

Le novità includono una vegetazione più realistica (notiamo soprattutto i dettagli dell'erba), migliori ombre e un'illuminazione indiretta con Complete RT, ovvero l'unico Shader per ray tracing con tecnologia Restir G.I. Come è tipico per il creativo, c'è una buona dose di Color Grading, l'aggiunta di una profondità di campo dinamica e una mod per la visuale che rende l'esperienza più immersiva.

A tutto questo si aggiungono poi una serie di altre mod per rendere Cyberpunk 2077 ancora più bello. Vengono usate Nova LUT di Cyanidex, l'HD reworked project di HalkHogan e l'ultra plus better path tracing PT 21 oltre al pacchetto macchine.

Il risultato finale è nel video: Cyberpunk 2077 gira in 8K con una RTX 4090, una Intel 14700K e 32 GB di RAM.

