BioWare svela nuovi dettagli sui personaggi di Dragon Age: The Veilguard prima dell'arrivo del video gameplay

BioWare ha confermato ulteriori informazioni su Dragon Age: The Veilguard, che ricordiamo è previsto per PC, PS5 e Xbox Series X|S verso la fine del 2024, in vista dell'attesissimo video del gameplay previsto per oggi per questo gioco di ruolo.

BioWare ha pubblicato una serie di commenti nella chat del video di gameplay su YouTube rispondendo alle domande dei fan, rivelando molti nuovi dettagli. Vediamo cosa è stato annunciato.