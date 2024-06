Elden Ring continua a guadagnare posizioni nella classifica Steam, ma in vetta c'è una nuova IP dalla Cina

Come ogni settimana SteamDB ha stilato la classifica dei giochi e hardware più venduti su Steam in base ai ricavi in dollari, esclusi i giochi free-to-play. In vetta questa volta troviamo Black Myth: Wukong , grazie all'apertura dei preordini. Vediamo la top 10 del 4 - 11 giugno al completo.

Nuovi giochi in arrivo e nomi noti

Come detto in apertura, con l'inizio dei preorder, Black Myth: Wukong è schizzato direttamente in prima posizione, segno delle grandi aspettative del pubblico per l'action GDR del team cinese di Game Science in arrivo il 20 agosto.

Lo scontro con un boss di Black Myth: Wukong

Sempre rimanendo in tema di grandi aspettative, Elden Ring si è classificato al secondo posto, davanti a Steam Deck, mentre l'espansione Shadow of the Erdtree è al sesto, dietro a Bodycam, lo sparatutto del momento. Bene anche Destiny 2, che con l'uscita de La Forma Ultima si posiziona quarto.

Per il resto la classifica include i soliti nomi noti, come Steam Deck, Street Fighter 6, Dead by Daylight, Diablo 4 e Call of Duty (qui SteamDB considera come un'unica cosa gli acquisti di Modern Warfare 2 e Black Ops 6, le cui prenotazioni sono iniziate da poco).