Ex-capo PlayStation risponde a Phil Spencer sui "viscidi" accordi di esclusiva per Call of Duty

In una recente intervista, il capo di Xbox, Phil Spencer, ha definito "viscidi" alcuni accordi di esclusiva che hanno caratterizzato in questi anni l'uscita di Call of Duty e a questa affermazione ha "risposto", per così dire, un ex-capo di PlayStation decisamente noto.

Ricapitolando, Spencer ha fatto tale affermazione durante l'intervista pubblicata dopo l'Xbox Games Showcase 2024, ovviamente senza mai menzionare direttamente PlayStation ma con chiaro riferimento alle particolari esclusive che hanno di fatto bloccato parte dei contenuti dei recenti capitoli di Call of Duty sulle piattaforme Sony.

Queste partnership sono diventate un po' una caratteristica di PlayStation, che anche in altri casi è ricorsa a soluzioni simili per promuovere la propria piattaforma: ricordiamo per esempio le missioni esclusive su PS4 e PS5 di Hogwarts Legacy e il personaggio di Spider-Man in Marvel's Avengers presente solo su tali console.