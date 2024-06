Gli accordi tra PlayStation e Call of Duty sono stati definiti "viscidi" da Phil Spencer: ecco cosa farà Xbox

Microsoft ha acquistato Activision Blizzard King per 69 miliardi di dollari e ora ha il controllo sulla gestione di tutti i suoi grandi franchise, primo tra molti Call of Duty. In altre parole, Sony Interactive Entertainment non riuscirà più a creare accordi di esclusività (tra marketing e contenuti aggiuntivi) legati alla saga sparatutto.

Sin dal 2015, infatti, PlayStation aveva accordi con Activision per quanto riguarda il modo di presentare il nuovo capitolo e la pubblicazione di piccoli contenuti aggiuntivi esclusivi o anticipati. Significa che ora è il turno di Xbox?