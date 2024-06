Call of Duty: Black Ops 6 richiede una connessione internet costante e oltre 300 GB liberi, o quasi

Il primo punto, purtroppo per i tanti giocatori contrari a questa richiesta, è vero: sul sito ufficiale di Call of Duty possiamo vedere che, in effetti, Call of Duty: Black Ops 6 richiede una connessione internet costante , per la prima volta anche per quanto riguarda la Campagna in single player e non solo le modalità multiplayer.

Dalle caratteristiche ufficiali di Call of Duty: Black Ops 6 emergono notizie sulle richieste anche un po' esose del gioco in termini di spazio libero necessario e connessione internet , anche se ci sono da fare delle precisazioni, soprattutto per quanto riguarda gli oltre 300 GB liberi richiesti.

Sullo spazio libero la richiesta si ridurrà in seguito

Guardando alla pagina riportata come fonte di questa notizia, al link qui sotto, è possibile vedere l'informazione in questione tra le note in basso.

"La connessione internet è richiesta per giocare Call of Duty: Black Ops 6?" Si vede tra le FAQ, e la risposta è affermativa.

"Per offrire immagini della massima qualità, riducendo allo stesso tempo lo spazio di archiviazione complessivo del gioco sul disco rigido, Call of Duty: Black Ops 6 utilizzerà lo streaming delle texture in tutte le modalità di gioco. Ciò significa che avrai bisogno di una connessione Internet continua per giocare a qualsiasi modalità di gioco, inclusa la Campagna".

Dunque dovremo essere online per ogni singola modalità del gioco, tuttavia "Se utilizzi una console, puoi giocare alla Campagna senza un servizio di abbonamento premium come Game Pass Core o PlayStation Plus", quantomeno. Da notare che l'altra nota conferma anche la presenza del gioco in multiplayer con schermo condiviso.

Per quanto riguarda lo spazio libero richiesto, questo effettivamente è segnalato come "fino a 309 GB" nei requisiti ufficiali, ma c'è da fare una precisazione: l'ammontare complessivo richiesto riguarda l'installazione dell'intero pacchetto Call of Duty HQ, che comprende all'interno anche i file dei capitoli precedenti, Call of Duty: Modern Warfare 2 e Modern Warfare 3.

La quantità di file da scaricare verrà poi ottimizzata da Activision in modo da ridurre il colossale spazio richiesto per poter scaricare e installare il solo Call of Duty: Black Ops 6, in attesa di ulteriori informazioni al riguardo.