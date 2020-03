Teamfight Tactics: la nuova patch Galassie è disponibile sul Public Beta Environment

La nuova patch di Teamfight Tactics: Galassie è disponibile sul Public Beta Environment, ovvero i server di test di Riot Games.



L'aggiornamento introduce nuovi Campioni e una nuova ambientazione, ma anche numerose novità legate ad alcune meccaniche di gioco alla base di TFT. Tutte le informazioni sono disponibili in due dettagliati Dev post pubblicati sul sito ufficiale, uno dedicato alla filosofia di monetizzazione dietro al Set 3 e uno sui cambiamenti che porterà questa nuova fase del gioco.



Nel primo post, disponibile a questo indirizzo, lo sviluppatore parla dell'approccio agli elementi di TFT volti alla monetizzazione. In poche parole il team non vuole mai dare dei vantaggi a coloro che pagano, ma solo oggetti cosmetici che consentono alle persone di esprimere sé stessi.



Per questo hanno pensato al Pass Galassie. Acquistare il Pass+ Galassie vi farà ottenere ricompense aggiuntive. Una volta acquistato il Pass+ Galassie, sbloccherete automaticamente tutte le ricompense premium che avete ottenuto nel tempo, così non ne perderete nessuna. Potete visualizzare i progressi fatti fino ad ora nell'Hub di TFT aggiornato e vedere un'anteprima delle ricompense di tutto il percorso.



Il Pass+ Galassie di TFT avrà un prezzo di 1350 RP. Sarà possibile ottenere PE per questo pass fino al 9 giugno 2020 alle 20:00, e sarà possibile acquistare il pass fino ad allora.



Il secondo post, trovabile a questo indirizzo, parla di tutti i cambiamenti al gameplay di gioco. Si va da modifiche al carosello al bilanciamento dei guadagni o dei danni degli eroi.



Il tutto per contrastare DoTA Underlords, qui la recensione della sua versione 1.0.