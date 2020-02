Pokémon GO, Abra e biglietto a pagamento nel Community Day di marzo 2020?

Il nuovo Pokémon GO Community Day si terrà a marzo 2020, ma per il momento gli sviluppatori di Niantic Labs non hanno fornito informazioni precise, a parte un'immagine misteriosa. Nuove notizie arrivano in queste ore dai dataminer.

Secondo una segnalazione del canale Telegram italiano PoGo NEWS, i dataminer di Pokémon GO avrebbero trovato tra i file di gioco relativi al prossimo Community Day di marzo 2020 dei riferimenti ben precisi ad Abra e ad un biglietto a pagamento per una ricerca speciale bonus. Abra figurerebbe così come protagonista dell'evento, indiscrezione già rumoreggiata nella scorsa settimana. Il biglietto a pagamento potrebbe garantire lo spawn dell'esemplare shiny al 100%, oppure della sua versione Ombra, oppure ancora infine potrebbe essere dedicato a qualche altro mostriciattolo tascabile.

Per il momento prendete queste informazioni a tema Pokémon GO come rumor non confermati: torneremo ad aggiornarvi non appena in possesso di maggiori dettagli direttamente dagli sviluppatori di Niantic Labs. Intanto non perdetevi il nuovo evento dedicato al Pokémon Day 2020, con i Pokémon Clone e Mewtwo Corazzato nei Raid.