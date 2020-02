Fortnite, sfide di Deadpool ogni venerdì: la conferma di Epic Games

Nelle scorse ore i giocatori di Fortnite Capitolo 2 Stagione 2 hanno segnalato l'assenza delle sfide di Deadpool e di Maya nel set inedito proposto dagli sviluppatori di Epic Games. Gli sviluppatori stessi hanno deciso di chiarire la situazione con un post su Twitter: le sfide di Deadpool sono ora attese per il venerdì.

Sfide di Deadpool ogni venerdì su Fortnite Capitolo 2: questo è il messaggio di Epic Games, naturalmente formulato in modo scherzoso, come quasi sempre accade. "Deadpool crede che il giovedì sia già sufficientemente una sfida. Per tutta la stagione, attendete i suoi contenuti ogni venerdì". Dunque la routine settimanale di Fortnite Capitolo 2 Stagione 2 cambia parzialmente: il giovedì verranno rilasciate le missioni settimanali standard, dedicate alle Skin del Battle Pass (come Briefing di Brutus, insomma), mentre il venerdì toccherà a quelle di Deadpool, la skin segreta che verrà rilasciata in seguito.

E le missioni di Maya la skin personalizzabile, invece? Saranno rilasciate nel fine settimana a questo punto? Qui mancano ancora delle informazioni ufficiali, ma vi terremo aggiornati.

Deadpool thinks Thursdays are enough of a challenge. Throughout the Season, check for his updates every Friday. — Fortnite Status (@FortniteStatus) February 27, 2020