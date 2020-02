Fortnite: Lepre Lupina e Lamaleonte nel negozio del 28 febbraio 2020

Il nuovo negozio di Fortnite Capitolo 2 è ora disponibile, e porta con sé contenuti inediti all'interno del Battle Royale più famoso al mondo. Come sempre, in questo rapido articolo vi forniremo contenuti, dettagli e prezzi direttamente dagli sviluppatori di Epic Games.

Debutta oggi nel negozio di Fortnite Capitolo 2 il set Neon della Giungla, con Lepre Lupina e Lamaleonte. Si tratta di due Skin Epiche ciascuna delle quali proposta al prezzo di 1500 V-buck, circa 15 euro al cambio. L'una e l'altra inoltre hanno anche uno stile aggiuntivo incluso nel pacchetto: Lepre Lupina passa dalla Lepre al Lupo nelle forme del volto e parzialmente nei colori del vestito, mentre Lamaleonte ovviamente dal Leone al Lama iconico del titolo di Epic Games. A completamento del set c'è poi la copertura Neonimale a 500 V-buck, circa 5 euro al cambio. I balletti in evidenza del giorno sono Fianchi Ballerini, Overdrive e Calcio al tappo.

Qui di seguito vi riportiamo tutti i contenuti del negozio di Fortnite Capitolo 2 Stagione 2 di oggi 28 febbraio 2020, con rispettivi prezzi. Le sfide Briefing di Brutus sono inoltre disponibili per il completamento, ma non quelle di Maya e Deadpool.

Lepre Lupina (Costume) - 1500 V-buck

Lamaleonte (Costume) - 1500 V-buck

Hush (Costume) - 1200 V-buck

Operazione segreta (Costume) - 1500 V-buck

Predatore della palude (Costume) - 800 V-buck

Fianchi Ballerini (Emote) - 500 V-buck

Neonimale (Copertura) - 500 V-buck

Overdrive (Emote) - 500 V-buck

Calcio al tappo (Emote) - 200 V-buck