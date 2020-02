Fortnite Capitolo 2, niente sfide di Deadpool e Maya nella Settimana 2?

Nella giornata di oggi gli sviluppatori di Epic Games hanno finalmente rilasciato le sfide della Settimana 2 di Fortnite Capitolo 2 Stagione 2. Il set Briefing di Brutus è dunque disponibile... ma dove sono, invece, le missioni di Deadpool e di Maya?

La risposta è semplice: niente sfide di Deadpool e Maya nella Settimana 2 di Fortnite Capitolo 2 Stagione 2, almeno per il momento. Il set Briefing di Brutus ha aggiunto solo missioni per questa Skin del nuovo Battle Pass, e il covo segreto di Deadpool almeno per il momento offre al giocatore una schermata vuota, benché la sezione Settimana 2 delle sfide sia stata comunque aggiunta.

Lo stesso discorso vale anche per Maya, la nuova Skin personalizzabile di Fortnite: non sono presenti nuove sfide per sbloccare ulteriori accessori, e sarebbero dovute arrivare proprio oggi. Questi potrebbero essere degli errori da parte degli sviluppatori di Epic Games, oppure una strategia calcolata. Nel secondo caso, è possibile che entro domenica vengano introdotte tutte le sfide mancanti.