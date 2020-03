Coronavirus, lanciato un videogioco per aiutare la ricerca

L'Università di Washington, a Seattle, ha lanciato un videogioco per aiutare con la ricerca di una cura per il coronavirus, COVID-19 per la scienza.



In realtà non si tratta di un prodotto completamente nuovo, ma di una nuova versione di Foldit, un titolo del 2008 in cui i giocatori piegavano le proteine per capirne la struttura. Stando ai ricercatori dell'Università di Washington si tratta della chiave per comprendere il funzionamento di una proteina, così da poter creare una cura specifica.



La nuova versione di Foldit contiene un nuovo puzzle basato sul COVID-19 che per ora non ha alcuna soluzione... ovviamente. Quindi è inutile andare a cercare qualche walkthrough su YouTube. Si tratta di una sfida davvero unica. Probabilmente non vi sarà sfuggito che siamo nel pieno di un'emergenza mondiale, che coinvolge anche l'Italia. L'idea alla base di Foldit è quello di rendere globale la ricerca, aiutando così i ricercatori nel loro compito di trovare un vaccino.



Purtroppo non è dato di sapere se Foldit sarà realmente d'aiuto per fermare il diffondersi del coronavirus. Tentare non costa nulla, se non un download dal sito ufficiale.