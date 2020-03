WIndows 10, Microsoft mostra il nuovo menù avvio

Microsoft ha pubblicato un'immagine per mostrare l'aspetto del nuovo menù avvio di Windows 10. Come potete vedere, le icone sono state completamente revisionate, sia nel loro aspetto, sia nello sfondo del riquadro che le contiene. Niente più blocchi di colore, quindi.



Si tratta di uno degli elementi che saranno modificati nelle future versioni di Windows 10. Il nuovo menù avvio non presenta le classiche icone animate e sarà pensato per enfatizzare il nuovo design fluido dei loghi delle applicazioni.



Comunque sia, stando a Brandon LeBlanc dell'Insider team di Microsoft, le icone animate ci saranno, ma probabilmente saranno diverse da quelle che conosciamo. Probabilmente saranno disattivabili per mostrare il nuovo design. Di fatto la revisione di Windows 10 allineerà l'interfaccia desktop del menù avvio con quella a doppio schermo di Windows 10X.



Stando alla fonte, Microsoft vuole allontanarsi il più possibile dal design attuale del menù avvio per rendere più leggibili le icone e per favorire l'implementazione della dark mode (a proposito, avete visto la dark mode di whatsapp?) e di altre soluzioni visive più amichevoli per gli occhi.