Yakuza: Like a Dragon per PS4: 400.000 copie distribuite in Asia

Di Yakuza: Like a Dragon per PS4 sono state distribuite più di 400.000 copie nei territori asiatici. Da notare che il dato comprende anche le copie digitali, che ovviamente sono tutte vendute.



L'annuncio è stato dato da Sega, che giustamente vuole festeggiare il successo del suo gioco. Nonostante i grossi cambiamenti apportati al settimo capitolo della serie rispetto ai precedenti, pensiamo in particolare all'introduzione del nuovo sistema di combattimento da JRPG che è andato a sostituire quello in tempo reale, e nonostante le vendite molto lente delle prime settimane di commercializzazione, Yakuza: Like a Dragon si è ripreso alla grande.



Per l'occasione, Sega ha annunciato uno sconto del 30% su tutti gli Yakuza presenti nel PlayStation Store. Purtroppo l'offerta è valida solo per il Giappone, quindi dalle nostre parti nulla.



Yakuza: Like a Dragon è stato pubblicato in Giappone il 16 gennaio 2020. Le versioni occidentali dovrebbero arrivare nel 2020, anche se non si sa ancora di preciso quando.