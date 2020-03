Facebook, ecco come ci spia e come sa tutto di noi

Facebook ha trovato un nuovo sistema per spiare i suoi utenti. Molti pensano che lo faccia registrando le conversazioni private, ma non è così. C'è un sistema molto più sicuro e diretto per farlo.



Stando a Gennie Gebhart, capo delle ricerche dell'Electronic Frontier Foundation, che ne ha parlato con USA Today, Facebook non ha alcun bisogno di ascoltare per conoscere le nostre abitudini: "Per Facebook usare il riconoscimento vocale, trovare le parole chiave e mapparle tra le nostre preferenze è roba da età della pietra. Dispongono di un sistema molto più nefasto e sfuggente, nonché invisibile per farlo."



Si tratta della geolocalizzazione. Grazie a essa Facebook può capire chi siamo, che cosa abbiamo acquistato di recente e che cosa vogliamo acquistare: "Ad esempio sei in un aeroporto, ti fermi di fronte a un cartellone pubblicitario e Facebook segnala all'inserzionista che sei interessato a quel prodotto. Oppure se in un bar e stai guardando una trasmissione televisivam ed ecco che Facebook ti invia la pubblicità proprio di quella trasmissione. Il servizio di geolocalizzazione sa che sei in un bar dove quella trasmissione è particolarmente popolare."



Si tratta quindi di un sistema subdolo e difficile da notare. L'applicazione di Facebook chiede la nostra autorizzazione ad accedere alla nostra posizione, sia durante il suo utilizzo, sia quando stiamo facendo altro. La scusa è quella di darci consigli migliori sugli eventi intorno a noi, ma il fine è quello di inviarci delle pubblicità più specifiche. Sostanzialmente ci traccia in ogni momento della giornata. Il consiglio della Gebhart è quello di disattivare quantomeno la geolocalizzazione dal menù Privacy dell'applicazione, così da stare più sereni.