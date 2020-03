Destiny 2: la Stagione dell'Intrepido, ecco il calendario degli eventi in italiano

Con l'arrivo della stagione 10 di Destiny 2, la Stagione dell'Intrepido, che sarà lanciata il prossimo 10 marzo alle ore 19.00, Bungie ha reso disponibile anche un'infografica con il calendario degli eventi.



In questo modo possiamo scoprire quali sono i piani dello studio per le prossime settimane di gioco. Per esempio il 10 marzo 2020 ci sarà l'evento Torre del Serafino, una nuova attività PvE che consegnerà armi e armature leggendarie.



Il 13 marzo tornano le Prove di Osiride, la classica modalità PvP per tutti i guardiani che hanno raggiunto l'end-game. Ogni fine settimane le Prove metteranno a confronto i migliori team formati da 3 giocatori di tutto il sistema solare.



Il Bunker del Serafino arriva su Z.M.E. e Luna. Si tratta di settori perduti leggendari che inizieranno a comparire il 10 e il 24 marzo sulla Terra e sul suo satellite.



Il 21 aprile arriverà un'interessante novità per i Cala la notte. La modalità Calvario: Gran Maestro consentirà di ottenere dei sigilli oltre che delle ricompense end-game.



Dal 21 aprile all'11 maggio 2020 inizieranno i Giochi dei Guardiani, un evento gratuito per tutti i giocatori che consentirà di vincere una nuova armatura leggendaria. Le diverse competizioni saranno suddivise per classe.



Infine il 7 aprile debutterà il Bunker del Serafino su Io, ovvero dei nuovi settori leggendari, questa volta sulla luna di Giove.



Nell'infografica sottostante potete vedere nel dettaglio tutte queste attività: Bungie promette di aggiungere nuove armi e armature leggendarie e esotiche, il ritorno di mappe storiche, nuove attività PvE e molto altro.



Vi basta, Guardiani?