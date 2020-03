Torna in Vodafone: 50GB e niente rimodulazioni per tre anni

La campagna di Vodafone Italia nota come Torna in Vodafone torna disponibile in queste ore, ma con una novità importante: l'operatore storico italiano ha promesso di non rimodulare il piano tariffario degli utenti che decideranno di concedere la propria fiducia, per almeno tre anni di tempo.

Vodafone va così ad insistere proprio sul problema principale dei clienti scettici: la paura delle rimodulazioni (fondata, date le rimodulazioni che sono arrivate negli ultimi mesi). L'offerta principale di Torna in Vodafone è Vodafone Special Unlimited 8, con 50 GIGA di internet mensili, minuti illimitati, SMS altrettanto illimitati, il tutto a 8 euro come prezzo di abbonamento.

Ecco l'SMS di Vodafone Italia attualmente in arrivo agli ex clienti: "Torna in Vodafone, PREZZO BLOCCATO PER 36 MESI! Solo per te 50 Giga in 4G, minuti e SMS illimitati verso tutti a 8 euro al mese; costo SIM e attivazione a 1 euro. Per dettagli su ulteriori costi in caso di utilizzo vai su voda.it/wb13 o chiama il numero verde 800 034 663. Vieni nei nostri negozi entro l'11/03 per attivare l'offerta". E voi, vi fidereste di fare il salto? Davvero Vodafone manterrà la promossa nota come "niente rimodulazioni per tre anni"?