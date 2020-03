Vodafone Special 50 Digital Edition: 50GB a 7 euro al mese, i dettagli dell'offerta

Nella giornata di oggi, lunedì 9 marzo 2020, Vodafone Italia ha reso disponibili sul mercato due nuove offerte dedicate alla telefonia mobile: Vodafone Special 50 Digital Edition e Vodafone Special 50 Digital Edition Limited. Vediamo dunque tutti i contenuti, i dettagli, i prezzi e in generale ogni informazione che potrebbe tornare utile ai consumatori.

Vodafone Special 50 Digital Edition offre, dal punto di vista dei contenuti, minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali fissi e mobile, SMS altrettanto illimitati verso tutti, poi ancora 50 GIGA di internet in 4G. Vodafone Italia prevede un prezzo di abbonamento mensile di 7 euro, ed è possibile sottoscrivere l'offerta solo per chi proviene da iliad, FastWeb, PosteMobile, 1Mobile, Digi Mobil e alcuni Operatori Virtuali. Sono esclusi dall'iniziativa gli operatori LycaMobile, Ho Mobile, Kena Mobile, CoopVoce, Tiscali e Very Mobile.

Vodafone Special 50 Digital Edition Limited rappresenta fondamentalmente una variante dell'offerta precedente: ha sempre 50 GIGA, minuti ed SMS limitati, ma il tutto a 6,99 euro di abbonamento mensili; ed è possibile sottoscriverla solo provenendo da Tiscali, CoopVoce e CoopVoce Full.