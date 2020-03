Dante's Inferno a 4K e 60 fps su PC grazie all'emulatore RPCS3, ecco il video

Dante's Inferno, l'indimenticato action game di Visceral Games, gira a 4K e 60 fps su PC grazie all'emulatore RPCS3, come dimostra lo spettacolare video che trovate qui sopra.



Ancora piuttosto popolare fra gli appassionati, che ne hanno chiesto diverse volte il ritorno, Dante's Inferno appare dunque al suo meglio, presentandosi di fatto come uno dei non tantissimi titoli completamente giocabili su RPCS3, dopo aver risolto alcuni problemi con la fisica.



Al netto delle controversie che da sempre ruotano attorno all'emulazione, in particolare di titoli relativamente recenti, la speranza è che questo showcase così impressionante accenda nuovamente i riflettori sul franchise, spingendo Electronic Arts a considerarne il rilancio.



Una remaster che possa in qualche modo eguagliare ciò che si vede nel video potrebbe senz'altro essere un primo passo per sondare il mercato e capire se la serie possa o meno avere un futuro sulle piattaforme next-gen.



Insomma, questa nuova dimostrazione tecnica non fa che ribadire un sentimento abbastanza comune fra i nostalgici dell'ottimo action game di Visceral Games: teniamo le dita incrociate...