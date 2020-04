Coronavirus: un altro gioco gratis da riscattare su Steam per passare il tempo rimanendo chiusi in casa

Stanchi di ricevere giochi gratis per combattere la noia da coronavirus? Se la risposta è negativa sarete felici di sapere che gli sviluppatori di Regions of Ruin hanno deciso di regalare il loro titolo su Steam. Il motivo è quello addotto da molti altri che hanno fatto lo stesso nei giorni scorsi: aiutare a passare il tempo alle persone chiuse in casa.

Per riscattare gratuitamente Regions of Ruin vi basterà andare sulla pagina Steam del gioco e cliccare sul tasto di acquisto (attualmente il prezzo è 0). Ovviamente bisogna disporre di un account Steam attivo per ottenerlo.

Regions of Ruin è un gioco di ruolo open world mescolato al concetto del gestionale leggero Kingdom, in cui bisogna far prosperare il proprio villaggio, costruendo nuovi edifici e difendendolo dai nemici esterni, scoprendo nel frattempo i segreti della regione in cui ci troviamo.

Se vi interessano altri giochi gratuiti, ci sono quelli dell'Epic Games Store oppure quelli di una raccolta di itch.io aggiornata giorno per giorno.