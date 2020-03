Giochi gratis, ce ne sono decine nell'iniziativa "Games to help you stay inside" di itch.io

Il negozio digitale itch.io ha lanciato l'iniziativa "Games to help you stay inside", ossia una collezione di decine di giochi gratis o in fortissimo sconto aggiornata giornalmente. Considerate che non comprende tutti i giochi gratuiti presenti su itch.io, ma solo una selezione degli stessi. Inoltre gli aggiornamenti giornalieri consigliano di collegarsi di tanto in tanto per vedere cosa è stato aggiunto alla collezione.

Tra i titoli regalati abbiamo ad esempio il gestionale Maia, in cui bisogna costruire una base su di un pianeta alieno, il dual-stick shooter R-Coil che graficamente rifà il verso al classico Asteroids, l'action Lucah Born of a Dream, un titolo dalla grafica davvero particolare, No Response, un avventura emozionante e tanti altri ancora.

Tra i titoli gratuiti fuori dalla collezione segnaliamo l'italiano Hyper Sentinel, ossia un moderno clone del classico Uridium, un vecchio sparatutto per Commodore 64 amatissimo negli anni 80.

Ovviamente per riscattare i giochi su itch.io dovete avere un account valido. Il negozio ha anche un client, il cui download è completamente facoltativo, che aiuta a fare ordine nella propria collezione. Lo potete scaricare da qui.

Games to help you stay inside su Itch.io