Xbox e Coronavirus, la campagna social esorta gli utenti a fare gli eroi

Xbox ha lanciato una nuova campagna social in occasione dell'emergenza Coronavirus in cui chiede agli utenti di fare gli eroi e di stare a casa, osservando la quarantena per minimizzare i rischi di contagio.

"Sii Master Chief. Sii Kait Diaz. Sii Ori. Sii una leggenda dei pirati. Sii chiunque tu voglia essere. Sii un eroe, resta a casa", recita l'immagine che trovate anche in calce e che richiama appunto ad alcuni fra i più celebri personaggi di franchise come Halo, Gears of War, Ori and the Will of the Wisps e Sea of Thieves.

La situazione comincia purtroppo a farsi seria anche negli USA e l'intera industria videoludica si sta muovendo al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica rispetto a misure come il distanziamento sociale, la quarantena, le norme igieniche e così via.

Naturalmente c'è anche il rovescio della medaglia, rappresentato dalle difficoltà di rete che hanno portato diversi fornitori di servizi video a diminuire il bitrate dello streaming (vedi Netflix, Amazon Prime Video, Apple TV+ e YouTube). Alla lista si è aggiunta anche Sony con il PlayStation Network.